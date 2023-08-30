В Рыбинске отремонтируют памятник полиграфистам, погибшим в Великую Отечественную войну Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске отремонтируют мемориал в память о полиграфистах, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также обновят два индивидуальных захоронения воинов-интернационалистов на Южном кладбище. На все эти работы выделено 2,2 миллиона рублей.

— Решение о финансировании принималось областным правительством по итогам конкурса. Он учитывал ряд критериев, таких как значимость для города и состояние памятника. ПСД на ремонт уже разработана и прошла госэкспертизу. Как только средства поступят на счет, объявим торги по выбору подрядчика, — рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Подрядчик отремонтирует стену памяти - частично заменит кладу, оштукатурит, сделает водоотведение сверху и снизу конструкции. Элемент «Звезда» будет облицован гранитной плиткой.

Планируется, что работы закончат до середины ноября.