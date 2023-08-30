Ярославцы сдали на отлично нормы «ЭкоГТО»

Выставка картин Мусореализм на «Пире на Волге». ФОТО: Иван ПЕТРОВ

Праздник заряжал энергией, музыкой, танцами и, конечно, вкусной едой и освежающими напитками от местных производителей и рестораторов. Организаторы позаботились, чтобы на площадке масштабного городского пикника было чисто и комфортно, а компания «Балтика» в партнерстве с «Фестивальной ЭкоЛогикой» поддержали фестиваль экологической акцией «Принеси пользу своему городу», приглашая гостей фестиваля сдать нормы «ЭкоГТО».

Эко-волонтеры предлагали гостям сдать нормы «ЭкоГТО» на тематических станциях: отправить на переработку алюминиевые банки и пластиковые бутылки, собирая их в специальные контейнеры; принять участие в эко-викторине, разгадывая которую можно больше узнать о важности вторичной переработки отходов упаковки; пройти мастер-классы по правильной сортировке и «перерождению» отходов упаковки в арт-объекты. Параллельно проходил плоггинг - увлекательный забег, совмещенный со сбором пластиковой тары.

Особое внимание привлекла выставка фотокартин Ульяны Беловой «Мусореализм»: гости фестиваля были поражены тем, что из использованной упаковки могут получиться настоящие произведения искусства.

Светлана Воронина, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям компании «Балтика»:

- Каждое массовое мероприятие, где мы участвуем, мы сопровождаем акциями по раздельному сбору отходов упаковки – ведь на нее приходится почти 40% всего углеродного следа нашей продукции. Порадовало, что, несмотря на дождливую погоду, люди тепло откликнулись на нашу экологическую инициативу, с удовольствием принимали участие в эко-эстафете, и в итоге все вместе сделали арт-объект из использованных крышечек. Всю собранную за два дня фестиваля упаковку мы передадим на переработку.

Уже много лет компания развивает экологическую культуру потребителей, с 2013 года ведет проект по раздельному сбору отходов «Принеси пользу своему городу».

Собранный в рамках проекта алюминий и стеклобой направляется поставщикам упаковки в качестве вторсырья. В каждой алюминиевой банке и стеклянной бутылке, используемых компанией, содержится до 30% переработанных материалов.