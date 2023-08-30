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НовостиОбщество30 августа 2023 9:13

В Ярославле начался ремонт проспекта Дзержинского

Ярославцев просят не оставлять свои машины в зоне работ на проспекте Дзержинского
Полина Вачнадзе
В Ярославле 30 и 31 августа будет проходить ремонт проспекта Дзержинского.

В Ярославле 30 и 31 августа будет проходить ремонт проспекта Дзержинского.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 30 и 31 августа будет проходить ремонт проспекта Дзержинского. На участке от Тутаевского шоссе до улицы Блюхера подрядчик уложит новое асфальтовое покрытие.

Мэрия Ярославля обратилась к водителям с просьбой не заблаговременно выбирать пути движения и не парковать машины в зоне работ.

- Возможны затруднения движения на данном участке автомобильной дороги! Приносим извинения за доставленные неудобства, - сказали в пресс-службе городской администрации.