В микрорайоне Тверицы Ярославля построят два новых детских сада

В Тверицах Ярославля планируют строительство двух детских садов на 220 мест каждый. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверицах Ярославля планируют строительство двух детских садов на 220 мест каждый. С просьбой построить в микрорайоне дошкольные учреждения к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву обратились местные жители: территория активно разрастается и потребность в детсадах увеличивается.

Проектирование начнется уже в этом году. После проектно-сметная документация будет передана Ярославлю. Это позволит использовать ее для участия в федеральной программе Минстроя России и получить финансирование.