Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 9:02

В микрорайоне Тверицы Ярославля построят два новых детских сада

Проектирование двух детсадов для Ярославля начнется в этом году
Полина Вачнадзе
В Тверицах Ярославля планируют строительство двух детских садов на 220 мест каждый.

В Тверицах Ярославля планируют строительство двух детских садов на 220 мест каждый.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверицах Ярославля планируют строительство двух детских садов на 220 мест каждый. С просьбой построить в микрорайоне дошкольные учреждения к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву обратились местные жители: территория активно разрастается и потребность в детсадах увеличивается.

Проектирование начнется уже в этом году. После проектно-сметная документация будет передана Ярославлю. Это позволит использовать ее для участия в федеральной программе Минстроя России и получить финансирование.