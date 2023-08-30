Ярославцы – снова с медалями!

В соревнованиях в Санкт-Петербурге приняли участие более 200 спортсменов из 12 регионов. ФОТО: Евгений ИВАНОВ

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 12 регионов. Ярославский батутный спорт представляли тренирующиеся на базе многофункционального спортивного комплекса «Ярбатут» Лана Михайлова, Александр Федосов и Тимур Лебедев - воспитанники школы олимпийского резерва №8 им.В.Г. Беляйкова.

Ярославцы не остались без медалей. Среди девочек 10-11 лет золото и бронзу завоевала Лана Михайлова, заняв 1-е место на двойном минитрампе и 3-е место в синхронных прыжках на батуте. Среди юношей 15-16 лет на двойном минитрампе получил бронзовую награду Тимур Лебедев.

Александр Федосов побил свой личный рекорд, но, к сожалению, в итоговом протоколе остался на 5 месте. «Ярбатут» поздравил спортсменов и тренеров с хорошим стартом.

Ход соревнований прокомментировал президент федерации прыжков на батуте Ярославской области, заслуженный мастер спорта России Евгений Иванов:

- На соревнованиях в Санкт-Петербурге приняли участие совсем юные батутисты, которые свою спортивную карьеру начали в многофункциональном спортивном комплексе «Ярбатут».