В Ярославской области стартует третий сезон образовательного проекта компьютерной грамотности

Командное обучение сплотит поколения, уверены специалисты. Фото: ПАО «Ростелеком»

За месяц занятий студенты под грамотным и чутким руководством наставников ознакомятся с правилами работы и общения в интернете и соцсетях, освоят азы кибербезопасности. Обучение бесплатное, но есть одно условие: студентами могут стать только представители старшего поколения вместе с внуками.

- Цифровые технологии прочно вошли в жизнь каждого человека. Большинство пенсионеров уже давно пользуются смартфонами, но не освоили все возможности гаджетов. У некоторых еще имеются пробелы в знании компьютера и смартфона. Данный просветительский проект призван помочь пожилым людям адаптироваться в современном информационном обществе. Уверены, командное обучение с внуками сплотит поколения, поможет им лучше понимать друг друга, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Добавим, что за два предыдущих образовательных курса цифровые знания получили 180 человек из Ярославля и Рыбинска.