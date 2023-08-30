Мэрия Ярославля не разрешила красить историческое здание в ярко-розовый цвет

Корпус медуниверситета в Ярославле решили выкрасить в яркий цвет. Мэрия не разрешает. Фото: Мэрия Ярославля

В третьем учебном корпусе медицинского университета на проспекте Октября в Ярославле идет ремонт. Ярославцам трудно было не обратить внимание на ярко-розовый цвет, в который решили выкрасить первый этаж исторического здания.

- Пусть бы были пастельные оттенки, а тут цвет «фуксия» - смотрится «вырви глаз», - пишут горожане в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

Вечером 29 августа мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что по требованию мэрии работы приостановлены.

- Фуксия, конечно, в тренде, но здание вуза нужно сохранить в спокойных тонах, - написал градоначальник в своем телеграм-канале. - Согласно Правилам благоустройства Ярославля, утвержденным муниципалитетом, запрещается окрашивать элементы внешнего благоустройства, в том числе фаса, в цвет, отличающийся от основного цвета здания.

В телеграм-канале мэр попросил ярославцев высказать свое мнение по поводу нового цвета здания. 74% проголосовавших считают, что нужно сохранить спокойный оттенок, 26% высказались за яркость. В опросе приняли участие 406 человек.