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НовостиОбщество29 августа 2023 14:54

В рыбинском микрорайоне Мариевка на день выключат электричество и горячую воду

Отключение планируется 30 августа
Анастасия ГОЛУБЕВА
В рыбинском микрорайоне Мариевка на день выключат электричество и горячую воду

В рыбинском микрорайоне Мариевка на день выключат электричество и горячую воду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рыбинском микрорайоне Мариевка на день выключат электричество и горячую воду. Отключение планируется завтра, 30 августа. Воды и электричества не будет с 9 до 17 часов.

- 30 августа с 9 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям. В связи с отсутствием подачи электроснабжения на котельную в жилых домах будет временно прекращена подача горячей воды. Работы на высоковольтной линии будет проводить компания «Россети», - сообщили в администрации Рыбинска.