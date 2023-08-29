В рыбинском микрорайоне Мариевка на день выключат электричество и горячую воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рыбинском микрорайоне Мариевка на день выключат электричество и горячую воду. Отключение планируется завтра, 30 августа. Воды и электричества не будет с 9 до 17 часов.

- 30 августа с 9 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям. В связи с отсутствием подачи электроснабжения на котельную в жилых домах будет временно прекращена подача горячей воды. Работы на высоковольтной линии будет проводить компания «Россети», - сообщили в администрации Рыбинска.