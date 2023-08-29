В Ярославль из Перми, Уфы и Самары запустят прямые авиарейсы

В Ярославль из Перми запустят прямые авиарейсы Фото: Александр ГЛУЗ

В сентябре в Ярославль из Перми, Уфы и Самары должны запустить прямые авиарейса. По тем же направлениям местные жители смогут улететь из ярославского аэропорта "Туношна". В ближайшее время начнется продажа билетов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Полеты в Пермь стартуют 12 сентября - будут проходить по вторникам и пятницам. Время в пути - 1 час 40 минут.

Полеты в Уфу начнутся с 11 сентября и пока будут осуществляться также два раза в неделю - по понедельникам и средам. Полет продлится 1 час 50 минут.

Улететь в Самару ярославцы смогут с 25 сентября - по понедельникам и четвергам. Время в воздухе - 1 час 35 минут.