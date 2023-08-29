В Ярославле на Тверицкой набережной построят смотровую площадку. ФОТО: Артем Молчанов

В Ярославле на Тверицкой набережной построят смотровую площадку. Об этом сообщил мэр город Артем Молчанов. На создание объекта выделят 15 миллионов рублей. В этом году будет подготовлена проектно-сметная документация. Строительство запланировано на 2024 год.

- Проект обустройства территории возле церкви Зосимы и Савватия поддержал губернатор Ярославской области. Сегодня мы вместе с Михаилом Евраевым встречаемся с жителями Заволжского района, - отметил Артем Молчанов.