В ярославском полумарафоне «Золотое кольцо» примут участие почти 6 тысяч человек Фото: Василий Вахрин

В ярославском полумарафоне «Золотое кольцо» примут участие почти 6 тысяч человек. Такие данные привели в правительстве региона. Юбилейный, десятый забег состоится 3 сентября и объединит жителей из 70 областей.

- Для юных атлетов пройдут традиционные забеги на 300 и 600 метров. Кроме того, школьники и студенты Ярославской области будут соревноваться на дистанции 3 километра, а воспитанники школ адаптивной культуры преодолеют 600 метров в рамках «Забега безграничных возможностей», - сообщили в правительстве региона. - Участники дистанции на 21,1 километра, занявшие с 1-го по 6-е место, а также тройка лидеров на дистанциях 10 и 5 километров получат награды. Призовой фонд ярославского полумарафона составил около 500 тысяч рублей.