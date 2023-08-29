В Рыбинске начинают строительство второй ледовой площадки Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начинают строительство второй ледовой площадки. Подрядчик начнет работы на выделенном участке парковки у ДС «Полет» уже в этом году - будет происходить установка ограждение и закладка фундамента. Площадка станет дублером основной арены для того, чтобы мероприятия можно было проводить параллельно. Стоимость объекта – 440 миллионов рублей.

- Основой двухэтажного здания будут металлоконструкция, обшитая сендвич-панелями с двускатной кровлей. На втором этаже планируется расположить тренажерный зал. Площадь непосредственно ледовой площадки составит 30 на 60 метров. Трибун для зрителей не предусмотрено, основное назначение площадки – тренировочная, - сообщили в администрации Рыбинска.