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НовостиОбщество29 августа 2023 10:14

Космонавт из Рыбинска готовится к очередному полету на МКС

Старт корабля запланирован на 15 сентября
Анастасия ГОЛУБЕВА
Космонавт из Рыбинска готовится к очередному полету на МКС. ФОТО: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина

Космонавт из Рыбинска готовится к очередному полету на МКС. ФОТО: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина

Космонавт их Рыбинска Алексей Овчинин готовится к своему очередному полету на МКС. Старт корабля «Союз МС – 24» запланирован на 15 сентября. Его отправка будет проходить с космодрома Байконур.

- Наш земляк вошел в дублирующий экипаж вместе с коллегой-астронавтом NASA Трейси Дайсон. В составе основного экипажа — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара. Они уже прошли экзаменационную комплексную тренировку на тренажерах, - рассказали в правительстве Ярославской области.