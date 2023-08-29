Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 9:17

В Ярославской области простились с военнослужащим, погибшим в спецоперации

Прощание состоялось 29 августа
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области простились с военнослужащим, погибшим в спецоперации

В Ярославской области простились с военнослужащим, погибшим в спецоперации

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области сегодня, 29 августа, простились с гранатометчиком мотострелкового отделения Артемом Обручниковым. Он погиб в спецоперации. Военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества.

Прощание прошло сегодня, 29 августа, на кладбище в селе Поводнево Мышкинского района.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона, - сообщили в правительстве Ярославской области.