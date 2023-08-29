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НовостиПроисшествия29 августа 2023 8:28

В Ярославском районе в ДТП попали три легковушки

На дороге Ярославль-Очапки в аварии пострадали два человека
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославском районе в ДТП попали три легковушки. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославском районе в ДТП попали три легковушки. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославском районе вчера, 28 августа, примерно в 20 часов произошла большая авария. На дороге Ярославль-Очапки столкнулись сразу три машины – «ВАЗ», за рулем которого был 38-летний мужчина, и два автомобиля «Рено» - одним из них управлял 70-летний мужчина, другим – 19-летняя девушка.

- В результате ДТП пострадали 70-летний водитель «Рено» и пассажир – 66-летняя женщина, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.