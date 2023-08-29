В Ярославле на улице Победы идет ремонт Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Победы идет ремонт. Будет сформировано четыре полноценные полосы на участке между улицами Республиканской и Советской, а на перекрестке улиц Свободы и Победы количество полос увеличат до пяти. На тротуарах сделают плиточное покрытие.

На все работы потратят почти 370 миллионов рублей.

- Мы уже наблюдаем специалистов, которые проверяют геодезические планы, предоставленные проектной организацией. Сейчас мы тоже очень внимательно посмотрели всю проектную документацию, все изменения, которые будут происходить: участки расширения дороги, устройство ливневой канализации, - рассказал председатель муниципалитета Сергей Калинин. - На улице Победы много административных и социальных учреждений, поэтому должны быть учтены все нюансы и с высадкой детей, и с пешеходными переходами, и с организацией парковок.

Работы завершатся в 2024 году.