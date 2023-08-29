В Ростовском районе Ярославской области ожидается ухудшение пожароопасной обстановки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовском районе Ярославской области ожидается ухудшение пожароопасной обстановки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Четвертый класс пожароопасности может быть с 29 по 31 августа.

- На территории района складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - отметили в пресс-службе ведомства.