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НовостиОбщество29 августа 2023 7:07

В Ростовском районе Ярославской области ожидается ухудшение пожароопасной обстановки

4 класс пожароопасности может быть с 29 по 31 августа
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ростовском районе Ярославской области ожидается ухудшение пожароопасной обстановки

В Ростовском районе Ярославской области ожидается ухудшение пожароопасной обстановки

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовском районе Ярославской области ожидается ухудшение пожароопасной обстановки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Четвертый класс пожароопасности может быть с 29 по 31 августа.

- На территории района складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - отметили в пресс-службе ведомства.