В Рыбинске на стадионе «Метеор» обновили трибуны Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на стадионе «Метеор» к началу соревновательного сезона обновили трибуны. На закупку материалов было потрачено 800 тысяч рублей. Работы спортивная школа решила провести своими силами, не привлекая подрядчика.

Последний раз зрительские места обновляли 15 лет назад. Новые трибуны были необходимы, так как в старых прогнили доски, и из них торчали гвозди.

- Спортивный комплекс «Метеор» пользуется популярностью у спортсменов и любителей спорта в любое время года. Уже в сентябре в «Метеоре» начинается серия соревнований детской лиги самбо «Твой шанс», далее - подготовка к соревнованиям всероссийского уровня, - сообщили в администрации города.