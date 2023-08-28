Экс-руководитель ярославского дептранса заключена под стражу

Обвиняемых по уголовному делу о получении и даче взяток вновь заключили под стражу. ФОТО: Ярославский областной суд

Экс-директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных заключена под стражу. Также вновь арестованы бывший руководитель ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев, его бывший заместитель Олег Ивановский и директор ООО «Мовиста Регионы» Александр Советников.

- В связи с удовлетворение апелляционного представления прокуратуры, Фрунзенским районным судом повторно рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемым по уголовному делу о получении и даче взятки в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Требования прокуратуры были удовлетворены. Под стражей обвиняемые будут находиться до 23 ноября 2023 года.

Татьяна Черемных, которая, по версии следствия, получила в качестве взятки более миллиона рублей, была заключена под стражу в конце мая. 21 августы бывшей чиновнице и другим обвиняемым по делу изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Прокуратуру такое решение суда не устроило и представители ведомства подали апелляцию.