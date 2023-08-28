В Ярославской области начался фестиваль уличного искусства Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области сегодня, 28 августа, начался фестиваль уличного искусства «Ярстритарт». Около ста лучших художников приехали в наш регион, чтобы украсить его. Порядка 25 новых арт-объектов появятся в пяти городах - Ярославле, Рыбинске, Угличе, Тутаеве и Ростове Великом.

Работы художников появятся по следующим адресам:

- Ярославль — опоры Толбухинского моста, «Дом муз», фасад Камерного театра, спортивный стадион Политеха, Речной вокзал, ТЦ «Вегас», ЦНТИ;

- Рыбинск — Волжская набережная, 22 и 157, улица Чкалова, 46, улица Юбилейная, 19, улица Чкалова, 3а;

- Ростов — пожарная часть, гимназия имени Кекина, «Горэлектросеть» (улица Февральская), улица Петровичева, Советская площадь;

- Тутаев — «Горэлектросеть» (проспект 50-летия Победы, 11) , улица Советская, 20, улица Комсомольская, 69, улица Моторостроителей, 66;

- Углич — Ленинское шоссе, 1, улица Никонова, 21.