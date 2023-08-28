В Ярославской области пройдет фестиваль «Искусство жить на даче»

В деревне Охотино Переславского района 9 сентября пройдет фестиваль «Искусство жить на даче». Фото: Мэрия Ярославля

В деревне Охотино Переславского района 9 сентября пройдет фестиваль «Искусство жить на даче. В этом году его главной темой станет «Дачный театр». У гостей будет возможность не только послушать лекции о жизни и творчестве художника Константина Коровина и певца Федора Шаляпина, но и принять участие в подготовке дачного спектакля. Именно он станет ключевым событием праздника.

Фестиваль откроет Большой Коровинский пленэр, на который соберутся более 50 художников из Москвы, Ярославля, Переславля и Ростова.

- Дача в Охотине – сегодня единственное в мире мемориальное место, связанное с именем первого русского импрессиониста Константина Коровина. В 1922 году он покинул Россию, его любимый дачный дом в Охотине был национализирован. Сегодня в нем усилиями энтузиастов воссоздана атмосфера дачного отдыха известного художника, - рассказала автор идеи и организатор фестиваля, вице-президент фонда им. К.А.Коровина «Спасем вместе» Наталья Булах. Сегодня дом Константина Коровина является объектом культурного наследия.