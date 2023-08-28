В Ярославской области с 1 сентября департаменты будут называться министерствами Фото: Правительство Ярославской области

С 1 сентября большинство департаментов правительства Ярославской области будут переименованы в министерства, а их руководители – в министров.

Полностью изменятся названия у нескольких структур. Департамент региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления станет министерством регионального развития; департамент информатизации и связи – министреством цифрового развития; департамент экономики и стратегического планирования – министерством экономического развития; департамент госзаказа – министерством конкурентной политики; а департамент общественных связей – министерством социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций.

Кроме того, как сообщает ГТРК «Ярославия», департамент лесного хозяйства и департамент охраны окружающей среды и природопользования собираются объединить в министерство лесного хозяйства и природопользования. Департамент госжилнадзора станет госжилинспекцией, а департамент государственной службы занятости населения, департамент охраны объектов культурного наследия и департамент ветеринарии переименуют в соответствующие службы.