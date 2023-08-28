В Рыбинске построят вторую ледовую арену

В Рыбинске в 2025 году построят вторую ледовую арену. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рыбинске в 2025 году должно завершиться строительство второй ледовой арены.

- Заключен договор с подрядчиком. Им станет питерская компания «Мастерская Монументального искусства». Проект есть, он уже прошел госэкспертизу, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Новый ледовый корт появится рядом с дворцом спорта «Полет». Сейчас ведется нулевой этап строительства: планировка участка и подключение коммуникаций. К возведению ледовой арены приступят в следующем году.

Во Фрунзенском районе Ярославля собрались строить новый микрорайон.