В Рыбинске построят вторую ледовую арену

В Рыбинске в 2025 году построят вторую ледовую арену.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Рыбинске в 2025 году должно завершиться строительство второй ледовой арены.
- Заключен договор с подрядчиком. Им станет питерская компания «Мастерская Монументального искусства». Проект есть, он уже прошел госэкспертизу, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.
Новый ледовый корт появится рядом с дворцом спорта «Полет». Сейчас ведется нулевой этап строительства: планировка участка и подключение коммуникаций. К возведению ледовой арены приступят в следующем году.
Во Фрунзенском районе Ярославля собрались строить новый микрорайон.