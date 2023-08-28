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НовостиОбщество28 августа 2023 11:09

В Рыбинске построят вторую ледовую арену

Новый ледовый корт в Рыбинске построят рядом с ДС «Полет»
Полина Вачнадзе
В Рыбинске в 2025 году построят вторую ледовую арену.

В Рыбинске в 2025 году построят вторую ледовую арену.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рыбинске в 2025 году должно завершиться строительство второй ледовой арены.

- Заключен договор с подрядчиком. Им станет питерская компания «Мастерская Монументального искусства». Проект есть, он уже прошел госэкспертизу, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Новый ледовый корт появится рядом с дворцом спорта «Полет». Сейчас ведется нулевой этап строительства: планировка участка и подключение коммуникаций. К возведению ледовой арены приступят в следующем году.

Во Фрунзенском районе Ярославля собрались строить новый микрорайон.