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НовостиОбщество28 августа 2023 10:45

Во Фрунзенском районе Ярославля могут построить новый микрорайон

Постановление о подготовке проекта межевания территории в Ярославле подписал мэр города
Полина Вачнадзе
В Ярославле может появиться еще один жилой комплекс.

В Ярославле может появиться еще один жилой комплекс.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле может появиться еще один жилой комплекс. 25 августа мэр города Артем Молчанов подписал постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории во Фрунзенском районе.

По данным мэрии, микрорайон собираются возводить на территории, ограниченной улицей Чернопрудной, проспектом Фрунзе, автомобильной дорогой регионального значения и Тормозным шоссе.

С предложением о строительстве в администрацию Ярославля обратилось ООО «Стандарт-Инвест».