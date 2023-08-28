Во Фрунзенском районе Ярославля могут построить новый микрорайон

В Ярославле может появиться еще один жилой комплекс. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле может появиться еще один жилой комплекс. 25 августа мэр города Артем Молчанов подписал постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории во Фрунзенском районе.

По данным мэрии, микрорайон собираются возводить на территории, ограниченной улицей Чернопрудной, проспектом Фрунзе, автомобильной дорогой регионального значения и Тормозным шоссе.

С предложением о строительстве в администрацию Ярославля обратилось ООО «Стандарт-Инвест».