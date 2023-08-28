В Ярославской области 34 дороги до школ находятся в угрожающем состоянии

В Ярославской области четверть из 446 школьных маршрутов находится в неудовлетворительном состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области четверть из 446 школьных маршрутов находится в неудовлетворительном состоянии. Состояние 34 дорог, по которым ученики добираются до образовательных учреждений, - в угрожающем состоянии. Об этом на заседании комитета региональной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи сообщили представители ГИБДД.

Не устраивает сотрудников Госавтоинспекции содержание дорог, отсутствие светофоров, разметки, «лежачих полицейских», тротуаров, пешеходных дорожек и освещение. Все это становится причинами ДТП с участием детей.

Несмотря на то, что ГИБДД и прокуратура регулярно вносят предписания об устранении нарушений, а суды принимают решения о необходимости ремонта, эти предписания и решения плохо исполняются.

- Некоторые имеют давность десять лет. Так с 2014 года не исполняются требования об организации освещения в 15 микрорайоне Ярославля, где насчитывает 11 мест концентрации ДТП, в том числе и с участием детей. На установку освещения вдоль дороги надо всего 8 миллионов рублей, но их почему то никак не могут найти в бюджете, - сказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, который принимал участие в заседании комиссии.

В итоге депутаты поддержали предложения по увеличению финансирования областной программы, которая предусматривает обустройство тротуаров, освещения и дорожных неровностей.