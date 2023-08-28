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НовостиОбщество28 августа 2023 8:43

В Ярославле пройдет ярмарка внешкольного образования

30 августа родителей и детей приглашают на ярмарку кружков и секций
Полина Вачнадзе
В Ярославле 30 августа пройдет ярмарка внешкольного образования.

В Ярославле 30 августа пройдет ярмарка внешкольного образования.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле в Штабе общественной поддержки 30 августа пройдет ярмарка внешкольного образования.

- Дети смогут поучаствовать в мастер-классах и тематических занятиях, а родители – записать детей в кружки и секции перед началом нового учебного года, - рассказали организаторы ярмарки.

Участников ждут с 11:00 до 14:00 по адресу улица Республиканская,7. Необходима предварительная запись по телефону 31-61-17.

На ярмарке будут работать площадки ярославского городского дворца пионеров, СДЮШОР №3 и №17, Центра детей и юношества, Городского центра технического творчества и многие другие.

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