В Ярославле энергетики и профсоюзы обсудили вопросы безопасности

Энергетики обсудили вопросы условий труда и повышения безопасности. Фото: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Участниками мероприятия стали руководители технического блока, начальники районов электрических сетей и председатель профсоюзной организации филиала.

Обращаясь к коллегам, первый заместитель генерального директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» Владимир Плещев подчеркнул, что любые работы в электроустановках связаны с риском, поэтому от соблюдения правил охраны труда зависят жизнь и здоровье сотрудников.

В ходе совещания были подведены итоги работы в области охраны труда за первое полугодие, отмечены направления деятельности в части подготовки персонала и безопасного производства работ, на которые следует обратить особое внимание.

Профсоюзная организация филиала отчиталась о работе уполномоченных по охране труда и обратила внимание на необходимость их тесного взаимодействия с руководителями подразделений.

- Уполномоченным по охране труда отведена важная роль по выявлению вопросов коллег. Главная их цель - помочь улучшить условия труда и повысить безопасность, - отметил председатель профсоюзной организации «Ярэнерго» Антон Сухарев.

Встреча завершилась традиционной «прямой линией», во время которой руководители исполнительного аппарата «Ярэнерго» дали ответы на вопросы работников.

- Чтобы минимизировать риски при выполнении работ в электроустановках, нужна ежедневная кропотливая работа в части охраны труда. Результатом ее должно стать ответственное отношение каждого работника к своей жизни и понимание ее приоритета перед производственными задачами, - подчеркнул первый заместитель генерального директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» Владимир Плещев.