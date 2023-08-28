В Ярославле выбрали медведей, которых установят на улицах в качестве ограничителей

Победителями стали мишки-ограничители, раскрашенные в черно-белые цвета. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле назвали победителя конкурса дорожных ограничителей, выполненных в виде арт-объектов. Первое место занял участник под номером 31383, который предложил поставить на улицах города мишек-ограничителей, раскрашенных в черно-белый цвет. В темное время суток белые фрагменты будут отражать свет фар автомобилей.

- Победивший проект включает в себя несколько идея для реализации, - сообщили в мэрии Ярославля. – Жюри отметили, что конкурс стал генератором идей, которые можно будет воплотить в городской среде.

Всего в конкурсе приняли участие четыре автора.