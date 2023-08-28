Аналитики составили топ-10 школ Ярославской области

Агентство «РАЭКС-Аналитика» опубликовало рейтинги школ 2023 года. Фото: Правительство Ярославской области

Агентство «РАЭКС-Аналитика» опубликовало рейтинги школ 2023 года.

В топ-20 школ Центрального федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России без учета Москвы вошел ярославский «Провинциальный колледж». Он занял 14-е место из 20-и.

В рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, вошли также «Провинциальный колледж» (213-е место из 300) и школа №33 с углубленным изучением математики (291-е место из 300).

Топ-10 ярославских школ выглядит следующим образом:

- средняя школа «Провинциальный колледж»,

- средняя школа №33,

- лицей №86,

- лицей №2 (Рыбинск),

- гимназия №2,

- гимназия №3,

- средняя школа №49,

- средняя школа №4,

- средняя школа №42,

- средняя школа №43.