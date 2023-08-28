Аналитики составили топ-10 школ Ярославской области

Агентство «РАЭКС-Аналитика» опубликовало рейтинги школ 2023 года.
Фото: Правительство Ярославской области
Агентство «РАЭКС-Аналитика» опубликовало рейтинги школ 2023 года.
В топ-20 школ Центрального федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России без учета Москвы вошел ярославский «Провинциальный колледж». Он занял 14-е место из 20-и.
В рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, вошли также «Провинциальный колледж» (213-е место из 300) и школа №33 с углубленным изучением математики (291-е место из 300).
Топ-10 ярославских школ выглядит следующим образом:
- средняя школа «Провинциальный колледж»,
- средняя школа №33,
- лицей №86,
- лицей №2 (Рыбинск),
- гимназия №2,
- гимназия №3,
- средняя школа №49,
- средняя школа №4,
- средняя школа №42,
- средняя школа №43.