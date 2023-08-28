В Ярославской области будут переучивать учителей младших классов

В этом году в Ярославской области в первые классы пойдут 16 тысяч детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году в Ярославской области в первые классы пойдут 16 тысяч детей – на 500 меньше, чем в прошлом году. По данным регионального департамента образования, тенденция сокращения первоклассников сохранится и в следующие годы.

- Поэтому разработана программа по переобучению учителей младших классов на педагогов-предметников, дефицит которых есть в школах, - сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области.

Также Сергей Бубуркин отметил, что в образовательных учреждениях региона наблюдается кадровый дефицит. Одна из его причин – невысокая оплата труда педагогов.

- Проблема является актуальной и болезненной. Один из способов ее решения – привлечение к практической работа студентов старших курсов педагогических вузов и педколледжей. Вопрос повышения заработной платы прорабатывается, - сказала директор департамента образования региона Ирина Лобода.