В Ярославской области на трассе после ДТП загорелась машина. ФОТО: скриншот из видео группы "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
В Ярославской области сегодня, 27 августа, примерно в 21 час на трассе перед селом Петровское произошла страшная авария.
По предварительной информации полиции, грузовик сбил лося, после чего машина вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру. Затем начался пожар.
Это можно увидеть на фото и видео, которыми очевидцы делятся в соцсетях. После горящего автомобиля, немного подальше, на дороге лежит лось, практически не двигаясь.
Информация по пострадавшим в ДТП уточняется.