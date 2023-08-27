В Ярославской области на трассе после ДТП загорелась машина. ФОТО: скриншот из видео группы "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославской области сегодня, 27 августа, примерно в 21 час на трассе перед селом Петровское произошла страшная авария.

По предварительной информации полиции, грузовик сбил лося, после чего машина вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру. Затем начался пожар.

Это можно увидеть на фото и видео, которыми очевидцы делятся в соцсетях. После горящего автомобиля, немного подальше, на дороге лежит лось, практически не двигаясь.

Информация по пострадавшим в ДТП уточняется.