В Ярославле прошел гастрофестиваль «Пир на Волге» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в уходящие выходные – 26 и 27 августа - на Стрелке проходил гастрофестиваль «Пир на Волге». В этом году мероприятие решили проводить два дня подряд и не прогадали – в субботу немного подвела погода, а вот в воскресенье ярославцы смогли в полной мере насладиться самым вкусным праздником.

Каждый мог найти что-то по своему вкусу — пицца, хот-доги, бургеры, пельмени, испанские пончики, корейские паровые пирожки, блюда из коллекции исторических меню 19 века и многое другое.

Помимо еды, на «Пире» продавали разные интересные вещицы – от украшений до кухонной утвари, а также проводили мастер-классы, игры и концерты. На мероприятие приходили большими компаниями и семьями.