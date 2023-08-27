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НовостиОбщество27 августа 2023 16:26

В Ярославле художники закончили украшать фасад школы №17

В этом учреждении учатся более 600 человек
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле художники закончили украшать фасад школы №17

В Ярославле художники закончили украшать фасад школы №17

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле художники проекта «Будь ярче» завершили работы на фасаде школы №17, которая находится в Дзержинском районе. На стене здания они изобразили известных советских и российских спортсменов, которые поистине заслуживают уважения.

- Эта школа - одна из старейших образовательных учреждений не только Ярославля, но и региона. Сейчас здесь учатся более 600 человек. Также она известна выпускниками-легендами спорта, лингвистики и поэзии, - рассказали в правительстве региона.