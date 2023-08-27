В Ярославской области при пожаре на ферме погиб мужчина Фото: СУ СКР по Ярославской области

В деревне Тюляфтино Даниловского района Ярославской области вчера, 26 августа, на ферме произошел пожар. В огне погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается. Следователи начали проверку произошедшего.

- Возгорание было ликвидировано прибывшими на место сотрудниками МЧС России по Ярославской области. В настоящее время следователем продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение необходимых экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.