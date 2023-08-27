В Рыбинске изменятся расписание и маршрут автобуса №14

В Рыбинске изменится расписание и маршрут автобуса №14 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске изменится расписание и маршрут автобуса №14 «Больница №4 – ГЭС-14».

С 28 августа автобусы будут отправляться по расписанию от начальной остановки по маршруту «Железнодорожный вокзал» и забирать пассажиров на остановке с противоположной стороны проезжей части от здания железнодорожного вокзала.

Автобусы будут следовать: улица Луначарского, Крестовая улица, проспект Ленина, проспект Серова, улица Бабушкина (через ТРЦ «Виконда»), Переборский тракт, проспект 50 лет Октября до останровки «Больница №4» и в обратную сторону по проспекте 50 лет Октября и далее дамба шлюз, Целинная улица, Шекснинское шоссе, улица Рокоссовского до конечной остановки на маршруте «поселок ГЭС-14». В обратную сторону этим же маршрутом. По пути будут делаться все остановки, которые были ранее.

Исключение по отправлению составят два рейса по маршруту: 5:37 и 6:21. Они будут отправляться, как и раньше от остановочного пункта «Больница №4».

Время отправления:

- от больницы № 4: 5:37, 6:21;

- от железнодорожного вокзала: 6:11, 7:15, 8:00, 8:40, 10:10, 10:50, 11:50, 13:00, 14:00, 14:40, 16:00, 16:50, 17:30;

- от микрорайона ГЭС - 14: 6:10, 6:54, 7:16, 8:20, 9:05, 9:45, 11:15, 11:55, 12:55, 14:05, 15:05, 15:45, 17:05, 17:55, 18:35.