Житель Рыбинска перевел мошенникам больше трех миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Рыбинского района обратился 41-летний мужчина. Он рассказал, что отдал мошенникам больше трех миллионов рублей.

Ранее ему звонили неизвестные женщины, представляясь сотрудницами транснациональной энергетической компании и предложили инвестировать деньги рыбинца. В течение нескольких недель мужчина по указаниям звонивших переводил свои средства, оформляя кредиты.

- После попытки заявителя вывести денежные средства «брокеры» перестали выходить на связь. Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по стать «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.