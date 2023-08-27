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НовостиПроисшествия27 августа 2023 10:07

Житель Рыбинска перевел мошенникам больше трех миллионов рублей

В Рыбинске мужчина отдал злоумышленникам свои сбережения
Анастасия ГОЛУБЕВА
Житель Рыбинска перевел мошенникам больше трех миллионов рублей

Житель Рыбинска перевел мошенникам больше трех миллионов рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Рыбинского района обратился 41-летний мужчина. Он рассказал, что отдал мошенникам больше трех миллионов рублей.

Ранее ему звонили неизвестные женщины, представляясь сотрудницами транснациональной энергетической компании и предложили инвестировать деньги рыбинца. В течение нескольких недель мужчина по указаниям звонивших переводил свои средства, оформляя кредиты.

- После попытки заявителя вывести денежные средства «брокеры» перестали выходить на связь. Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по стать «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.