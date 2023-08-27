В Ярославле больше недели ищут 44-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области

В Ярославле больше недели ищут 44-летнего Юрия Никифорова. С 22 августа его местонахождение неизвестно. Мужчина ходит с тростью.

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой и голубые глаза.

Юрий был одет в серую олимпийку с красными и белыми полосками, черные джинсы и серые кроссовки.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ярославской области.