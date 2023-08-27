В Ярославской области конфликт между знакомыми закончился трагедией Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославской области 48-летний житель Гаврилов-Ямского района обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее на улице Союзная в Гаврилов-Яме между мужчиной и его 47-летним знакомым завязалась ссора. Злоумышленник избил приятеля, к сожалению, удары пришлись на жизненно важные органы. Мужчина скончался почти сразу на месте происшествия.

- К раскрытию указанного преступления привлечены сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить личность подозреваемого и задержать его в кратчайший срок после совершения преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Следователем фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.