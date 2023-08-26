В Переславле у детского сада растут горы мусора и бегают крысы

В 90 метрах от детсада в Переславля находятся две свалки мусора. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Рядом с детским садиком в Чкаловском микрорайоне Переславля находятся сразу две мусорные площадки. Одна - официальная, со старыми контейнерами, которые не закрываются. Буквально в нескольких метрах вторая свалка, стихийная. Ее устроили под стенами заброшенного общежития, доступ в которое, кстати, открыт для всех желающих.

- В 90 метрах - детский сад. Вонь стоит нереальная, недавно кошки поймали двух крысят. Что будет дальше, я не могу сказать. Мы просто увязнем в этом мусоре. Жители уже не знают, куда обращаться, - рассказывает местная жительница, которая сняла видео и прислала в ярославский ОНФ.

Общественники обратились в администрацию города с просьбой убрать мусор, привести контейнерную площадку в надлежащее состояние и оградить заброшку.