Прокуратура закрыла детский лагерь в Ярославской области

По требованию прокуратуры в Ярославской области был закрыт незаконно работающий детский лагерь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По требованию прокуратуры в Ярославской области был закрыт незаконно работающий детский лагерь. Отдых ребят в деревне Иванисово под Переславлем организовала московская компания - ООО "Анима".

- Сведения о включении лагеря в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в правительство Ярославской области не направлялись. Таким образом, безопасность жизни и здоровья детей в период их нахождения в лагере с круглосуточным пребыванием обеспечена не была, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Московская фирма-организатор была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 500 тысяч рублей. Виновному должностному лицу вынесен выговор.