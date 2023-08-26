В Ярославле 2 сентября ограничат проезд по центральным улицам города

2 сентября проезд по центральным улицам Ярославля будет ограничен. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 2 сентября пройдут сразу два крупных мероприятия: "Музейная набережная" и полумарафон "Золотое кольцо". Для безопасности участников проезд по многим центральным улицам города будет ограничен.

С 7 утра до 21:00 машины не будут пускать на верхний ярус Которосльной набережной, верхний и нижний ярусы Волжской набережной, Подзеленье и участки бульвара Мира.

Кроме того, с 19:00 1 сентября до 21:00 2 сентября на улице Ползеленье, а также верхнем и нижнем ярусах Которосльной набережной вводится временное ограничение остановки и стоянки транспорта.

В Ярославле 1 сентября запретят парковаться у школ.