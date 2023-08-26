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НовостиОбщество26 августа 2023 11:07

В школе №47 Ярославля пройдет капитальный ремонт

В ярославской школе №47 капремонт начнется во время учебного года
Полина Вачнадзе
В школе №47 Ярославля пройдет капитальный ремонт и модернизация.

В школе №47 Ярославля пройдет капитальный ремонт и модернизация.

Фото: Мэрия Ярославля

В школе №47 Ярославля пройдет капитальный ремонт и модернизация. Начнутся работы прямо во время учебного года 2024-2025. Подрядчик уже найден.

- Работы развернутся как внутри, так и снаружи. Обновим фасады и кровлю, заменим коммуникации, а также проведем косметический ремонт всех внутренних помещений, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

2024 учебный год школьники встретят в родных стенах. Но как только завершится подготовка к ремонту - переедут в школу №51. Она готова принять и своих учеников, и ребят из соседнего учебного заведения.