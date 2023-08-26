Ярославские педагоги получат по 100 тысяч рублей

В Ярославле прошло августовское совещание педагогов. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области учреждена губернаторская премия для педагогов. Об этом сообщил глава региона на традиционном августовском совещании.

- Приняли решение о материальном поощрении лучших учителей области: будет учреждена губернаторская премия за профессиональное мастерство в размере 100 тысяч рублей. Ее получат 70 педагогов региона. Это лишь один из способов выразить нашу признательность и благодарность за ваш труд, – сказал Михаил Евраев.

Губернатор вручил дипломы победителям и лауреатам региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог России». Награждены 23 человека.

Новые выплаты для педагогов учреждены и в Ивановской области, в том числе, региональная доплата за классное руководство.