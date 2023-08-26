В Рыбинске продолжат благоустройство Волочаевского парка

В Волочаевском парке Рыбинска продолжится благоустройство. Фото: Правительство Ярославской области

В Волочаевском парке Рыбинска продолжится благоустройство. В 2020 году в парке сделали освещение, ливневки, тротуары, подходы к детским площадкам и установили спортивные сооружения, провели озеленение. Теперь горожане просят сцену, многофункциональную спортивную площадку и уличные тренажеры.

- Поступило предложение продолжить развитие парка: оборудовать многофункциональную спортивную площадку, сделать пешеходные дорожки. Мы поддерживаем и обязательно поможем, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Также договорились подсветить памятник «Волга-мать».

Глава города Дмитрий Рудаков отметил, что новая спортивная площадка в парке расширит возможности для посетителей – ей сможет пользоваться не только молодежь, но и пожилые люди.