В Ярославле из-за пожара эвакуировали посетителей торгового центра

В крупном торговом центре Ярославля произошел пожар. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Вечером 26 августа в торговом центре "Вернисаж" начался пожар. Загорелся вертел с мясом в кафе, где готовят шаурму.

По словам очевидцев, зазвучала пожарная сигнализация. Но посетители не спешили покидать фуд-корт. Девушка, возможно, сотрудница ТЦ, принесла огнетушитель, но по каким-то причинам им не воспользовалась. Несколько человек просто стояли рядом с пламенем. Кто-то наблюдал за пожаром, кто-то снимал видео, которое потом было выложено в соцсети.

- Уйдите все, ..., - пока не раздался крик с нецензурной лексикой, посетители даже не тронулись с места.

По данным регионального МЧС, из "Вернисажа" было эвакуировано около 600 человек. Возгорание на площдаи в 3 квадратных метра быстро потушили.