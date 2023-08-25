В Ярославле участники Гражданского форума обсудили взаимодействие власти и общества

В ярмарке приняли участие 30 лучших НКО Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области

Более 400 человек приняли участие в работе XIX Гражданского форума, в том числе делегации из пяти регионов России: из Владимирской, Вологодской, Калужской, Костромской, Тульской областей.

Участники обсудили проблемы развития гражданского общества в регионе, взаимодействие власти и общества, механизмы поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив, сложившиеся практики сотрудничества университетов и НКО и другие важные темы.

Формат мероприятия по традиции включает в себя пленарное заседание и работу тематических площадок. С самого утра на первом этаже «Миллениума» по традиции работала интерактивная ярмарка, которая в этом году носила название «Интерактивная ярмарка НКО – 2023: наставники».

В ярмарке приняли участие 30 лучших НКО региона, имеющих опыт работы в различных сферах: добровольчество, инклюзивная деятельность, здоровый образ жизни, юридическое консультирование, социальная помощь, культура. Так, представители автономной благотворительной социально-медицинской некоммерческой организации «Дом милосердия кузнеца Лобова» из села Поречье-Рыбное Ростовского района на привезенном специальном оборудовании обучали правилам ухода за лежачими больными.

– Ярославским НКО в этом году предоставлено более 80 млн рублей на реализацию проектов в социальной сфере. Среди них проекты для нашей молодежи, для людей с ограниченными возможностями здоровья, запланировано много мероприятий патриотической направленности. Это непростая работа, которая помогает правительству региона решать социальные задачи, – подчеркнул директор регионального департамента общественных связей Дмитрий Юнусов. – Сегодня в регионе зарегистрировано около 1700 некоммерческих организаций самой разной направленности.

В рамках форума также состоялось награждение авторов трех проектов – победителей конкурса «Гражданский успех», ежегодно проводимого Общественной палатой и департаментом общественных связей Ярославской области в целях выявления лучших практик деятельности некоммерческих организаций и гражданских активистов.