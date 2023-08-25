Ярославцы предложили ввести запрет на строительство многоэтажек за Волгой

Жители Заволжского района Ярославля предложили ввести мораторий на строительство многоэтажек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На встрече с мэром Ярославля Артемом Молчановым жители Заволжского района предложили ввести мораторий на строительство многоэтажек за Волгой. Люди жалуются на то, что не хватает мест в детских садах и школах, исчерпаны ресурсы поликлиник и дороги не стравляются с постоянно растущей на них нагрузкой, из-за чего возникают пробки.

По словам Артема Молчанова, полномочий ввести подобный запрет у него нет.

- И я считаю, что огульно останавливать строительство неправильно, - сказал градоначальник. Но пообещал, что разрешения на возведения многоэтажных домов будут выдаваться с учетом инфраструктуры.