На ярославца завели уголовное дело за продажу липовых билетов на фестиваль

На москвича возбудили уголовное дело за мошенничество в Ярославле. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за мошенничества при продаже билетов на музыкальный фестиваль.

В полицию обратился 26-летний мужчина. На сайте бесплатных объявлений за 4,5 тысячи рублей он купил два билета на концерт. Но насладиться музыкой у него не получилось – на входе его развернул контролер. Оказалось, что по одному билету уже прошел зритель, а второй и вовсе был недействителен. Вместо фестиваля обманутый покупатель оказался в отделении полиции, куда направился, чтобы написать заявление.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен продавец. Им оказался предприимчивый 22-летний житель Москвы. Один билет он дважды продал разным покупателям, а второй скачал из Интернета.

- Отделом дознания ОМВД России по Фрунзенскому городскому району было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.