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НовостиПроисшествия25 августа 2023 10:45

Суд отменил решение об освобождении из-под стражи экс-главы ярославского дептранса

В Ярославле будут заново решать, какую меры пресечения избрать для бывшего руководителя департамента транспорта, которая обвиняется в получении взятки
Полина Вачнадзе
Татьяну Черемных взяли под стражу в конце мая. ФОТО: Ярославский областной суд

Татьяну Черемных взяли под стражу в конце мая. ФОТО: Ярославский областной суд

Ярославский областной суд отменил решение Фрунзенского районного суда об освобождении из-под стражи бывшей главы регионального департамента транспорта Татьяны Черемных. Тем же постановлением от 21 августа из-под стражи были выпущены директор ООО «Мовиста Регионы» Александр Советников, экс-руководитель ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский.

Вместо заключения в СИЗО всем фигурантом уголовных дел о получении и даче взяток им была назначена мера пресечения в виде запрета на определенные действия. Прокуратура с таким решением не согласилась и обжаловала его.

- Суд апелляционной инстанции отменил постановление районного суда и направил дело на рассмотрение в тот же суд, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

То есть, во Фрунзенском районном суде вновь будут решать, отправить фигурантов головных дел под стражу или применить к ним более мягкую меру пресечения.