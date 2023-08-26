Ярославцев приглашают принять участие в акции «Дети вместо цветов»

Жители Ярославской области могут принять участие в ежегодной благотворительной акции «Дети вместо цветов». ФОТО: департамент образования мэрии Ярославля

Жители Ярославской области могут принять участие в ежегодной благотворительной акции «Дети вместо цветов». Суть акции заключается в том, что в День знаний от класса дети дарят учителю один общий букет, а остальные средства, которые могли бы пойти на покупку цветов, родители направляют на спасение жизней.

В этом году все собранные средства пойдут на лечение ученика ярославской школы №84 Ярослава Торбина. 12-летний мальчик с 2018 года страдает от онкологического заболевания крови. За первые два года лечения ребенок прошел 11 блоков химиотерапии, наркозы и уколы, выпил горы таблеток. Но уже через три недели после окончания лечения Ярославу диагностировали ранний изолированный нейрорецидив. Впереди были еще три года больниц, но в июне 2023 года Ярославу диагностировали второй рецидив.

Сейчас школьнику показана клеточная CAR-T терапия и трансплантация костного мозга (ТКМ). Стоимость лечения в клинике Израиля составляет 606 510$ - 51 550 000 рублей.

- Семья была вынуждена улететь в клинику, не дожидаясь окончания сбора. Это экстренный вылет для того, чтобы Ярослав не оставался без лечения. Настоящий «прыжок доверия» ко всем нам, - сказали в департаменте образования мэрии Ярославля.

Подробности о сборе средств на лечение Ярослава Торбина можно узнать здесь.